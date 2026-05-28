Jandarmadan bayram trafiği denetimi ve huzur-güven uygulaması

Gaziantep'te jandarma ekiplerince dron destekli bayram trafiği denetimi ve huzur-güven uygulaması yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven ortamında bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla otoyollarda ve il genelinde huzur-güven uygulaması yaptı. Jandarma, artan trafik yoğunluğunu takip etmek amacıyla havadan dron destekli denetimler, karadan ise sivil ve resmi ekiplerle kontroller yaptı. Denetim ve uygulamalarda hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve şerit ihlali gibi konularda kontroller ve bilgilendirmeler de yapıldı.

Denetim ve uygulamaların bayram süresince devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı