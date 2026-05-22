Gaziantep'te 83 bin 679 adet kaçak ilaç ele geçirildi: 1 tutuklama

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı koordinesiyle kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda gümrük kaçağı 83 bin 679 tıbbi ilaç, 44 bin 400 adet tıbbi malzeme ve 22 bin 410 adet çözelti ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı