Serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte dereye giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, İslahiye ilçesine bağlı İdilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Eren Yıldırım, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte İdilli Deresi'ne gitti. Yüzme bilmediği öğrenilen Eren Yıldırım, suya girdi. Kısa bir süre sonra akıntıda çırpınmaya başlayan Yıldırım'ı fark eden arkadaşları hemen yardıma koşarak uzun uğraşlar sonucu sudan baygın halde çıkardı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı