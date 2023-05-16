Gaziantep'te çocukların kavgasına yetişkinler karıştı: 6 yaralı

Gaziantep'te akraba olan iki ailenin çocukları arasında oyun oynarken çıkan kavgaya ebeveynler karıştı; silahların ateşlendiği kavgada 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Gaziantep Beydilli Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan çocukların oyun kavgası, akraba iki aile arasında tartışmaya sebep oldu. Tartışma kısa sürede alevlenerek av tüfeklerinin kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden 6 kişi av tüfeklerinden çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.