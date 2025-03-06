Gaziantep'te Çember Operasyonları: 157 Tutuklama

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan çember operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 157 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Şubat ayında çok sayıda "çember" operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından icra edilen faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranan 157 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların hepsi, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından tutuklandı. - GAZİANTEP