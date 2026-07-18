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Polise mukavemet gösteren şahıs özel harekat operasyonu ile yakalandı

Polise mukavemet gösteren şahıs özel harekat operasyonu ile yakalandı
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Gaziantep'te gasp, araç-iş yeri kurşunlama, tehdit ve uyuşturucu gibi suçlardan aranan M.Ö., polise mukavemet edip kaçmaya çalışırken özel harekat ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te iş yeri, araç kurşunlama, gasp gibi çeşitli suçlardan aranan ve polise mukavemet gösteren şahıs, özel hareket operasyonu ile yakalandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gasp, araç-iş yeri kurşunlama, tehdit, yaralama ve uyuşturucu gibi çeşitli suçlardan aranan M.Ö. (29) isimli şahıs, tespit edilen saklandığı adresinde gözaltına alınmak istenirken polis ekiplerine mukavemet gösterip kaçmaya başladı. Şüpheli şahsın kaçması ve polise mukavemet göstermesi üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan özel harekat ekipleri, damdan dama atlayarak kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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