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Gaziantep'te Ağ ile Avlanma Yasağına Uymayan İki Kişi Yakalandı

Gaziantep'te Ağ ile Avlanma Yasağına Uymayan İki Kişi Yakalandı
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Gaziantep'te Yavuzeli ilçesinde jandarma ekipleri, ağ ile balık avlayan iki şahsı suçüstü yakaladı. Ele geçirilen 2 bin 600 metre ağ ile ilgili idari işlem başlatıldı.

Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriye icra etti. Önleyici kolluk devriyesi esnasında, yasak olmasına rağmen nehir üzerinde ağ atarak balık avladığı tespit edilen E.K. ve S.K. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslara ait olduğu tespit edilen 2 bin 600 metre ağ ele geçirildi.

E.K. ve S.K. isimli şahıslar hakkında av yasağına uymamaları sebebiyle idari işlem başlatılırken olay sırasında kullanılan malzemelere ise el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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