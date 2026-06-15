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Araban Ovası'nda hasada hazır 93 dönüm buğday kül oldu

Araban Ovası'nda hasada hazır 93 dönüm buğday kül oldu
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, 93 dönümlük hasada hazır buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 93 dönümlük hasada hazır buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesi Karatepe mevkiinde üretici çiftçi Cahit Doğru'ya ait 93 dönümlük hasada hazır makarnalık sert buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çıkan yangına mahalle sakinlerinin desteğiyle müdahale etti. Yangın, bölgeye yayılmadan söndürüldü.

Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası'ndaki buğday ve arpa hasadına hazır bölgelerde seyahat eden vatandaşlara ve sürücülere ricam var. Lütfen hasada hazır bölgelerden geçerken çevreye yanıcı ve yakıcı madde atmamalarını rica ediyorum. Hasada hazır buğday sahibi çiftçilerimiz de en kısa zamanda hasatlarını yapsınlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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