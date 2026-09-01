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Fırat'ta kayıp şahıs balıkçı ağında bulundu

Fırat'ta kayıp şahıs balıkçı ağında bulundu
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Gaziantep’te 9 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Akhan’ın cansız bedeni Fırat Nehri’nde balıkçıların ağına takıldı.

Gaziantep'te 9 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Akhan'ın cansız bedeni Fırat Nehri'nde balıkçıların ağına takıldı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 9 gün önce evinden ayrılan Mehmet Akhan'dan (34) bir daha haber alınamadı. Akhan'ın bulunması için bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarının sürdüğü sırada bu sabah Fırat Nehri üzerindeki bir balık tesisinde çalışan işçiler, balık ağına takılan bir ceset fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin 9 gündür kayıp olan Mehmet Akhan'a ait olduğu belirlendi. Akhan'ın cansız bedeni, kesin kimlik tespiti ve gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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