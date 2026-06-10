Jandarmadan 85 öğrenciye trafik eğitimi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 85 anaokulu öğrencisine Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip Anaokulu'nda eğitim gören 85 öğrenciye Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi hakkında bilgilendirme faaliyeti icra etti. Faaliyette, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı