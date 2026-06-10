Haberler

Jandarmadan 85 öğrenciye trafik eğitimi

Jandarmadan 85 öğrenciye trafik eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri, Nizip Anaokulu'nda 85 öğrenciye Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve yaya güvenliği konularında eğitim verdi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 85 anaokulu öğrencisine Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip Anaokulu'nda eğitim gören 85 öğrenciye Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi hakkında bilgilendirme faaliyeti icra etti. Faaliyette, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı
ABD'nin Alabama eyaletinde yargıç azot gazıyla infazı durdurdu

ABD'nin Alabama eyaletinde yargıç azot gazıyla infazı durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: Destekler artırılacak
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim