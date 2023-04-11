Gaziantep'te 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir kargo paketi ve araçta yapılan aramalarda 800 paket gümrük kaçağı sigara ile 198 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Gaziantep'te bir kargo paketi ve araçta yapılan aramalarda 800 paket gümrük kaçağı sigara ile 198 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo paketinde ve bir araçta kaçak sigara arama yaptı. Yapılan aramalarda 800 paket gümrük kaçağı sigara ile 198 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP