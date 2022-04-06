GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatan 3 çocuk yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 7 aracın lastiklerinin bıçakla patlatılması olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri lastikleri 3 çocuğun patlattığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün önce 7 aracın lastiklerinin aynı anda patlatılmasına ilişkin çalışma başlattı. Lastikleri patlatan şahısları tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, lastikleri 3 çocuğun patlattığını tespit etti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli çalışan polis ekipler suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yasal işlem başlattı.