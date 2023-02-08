Gaziantep'te 34 saat sonra enkaz altından 2 kız kardeş sağ çıkarıldı
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Gaziantep'te 34 saat sonra enkaz altından 2 kız kardeş sağ çıkarıldı Gaziantep'te yaşanan deprem afetinde çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 2 kız kardeş 34 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Gaziantep'te 34 saat sonra enkaz altından 2 kız kardeş sağ çıkarıldı
GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşanan deprem afetinde çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 2 kız kardeş 34 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası Gaziantep'te iki kız kardeş, 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 34 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.
Gaziantep'te 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 2 kız kardeş AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu 34 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altındaki sağ olarak kurtaran ekipler vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Enkazdan çıkarılan 2 kız kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Gölgeler Apartmanı'nda bugün yapılan çalışmalarda toplam 5 kişi sağ olarak kurtarıldı.