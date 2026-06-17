Haberler

Kesinleşmiş 30 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Kesinleşmiş 30 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te silahla tehdit, kasten yaralama ve hırsızlık gibi 14 ayrı suç dosyası ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y., jandarma ekiplerince Oğuzeli ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te silahla tehdit, kasten yaralama ve hırsızlık gibi 14 ayrı suç dosyası ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, Oğuzeli ilçesinde silahla tehdit, kasten yaralama ve hırsızlık gibi 14 ayrı suç dosyası ile 15 aydır aranan ve hakkında 30 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yayaya çarpan kadın 'Gözüme sinek kaçtı, görmedim' diyerek gözyaşı döktü

Kaza sonrası gözyaşları içinde anlattı: Gözüme sinek kaçtı
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti

Havuz kenarında rahatsızlandı! Dakikalar sonra hayatını kaybetti
Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı

Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı
Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi

Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi
Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören

Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı