Kesinleşmiş 30 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te silahla tehdit, kasten yaralama ve hırsızlık gibi 14 ayrı suç dosyası ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, Oğuzeli ilçesinde silahla tehdit, kasten yaralama ve hırsızlık gibi 14 ayrı suç dosyası ile 15 aydır aranan ve hakkında 30 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı