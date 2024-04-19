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Gaziantep'te 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından çember operasyonları kapsamında, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından çember operasyonları kapsamında, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma ekipleri tarafından yurt genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen çember operasyonunda 9 ayrı suç kaydı ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli C.Y., Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Çember Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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