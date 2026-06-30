Haberler

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Şahinbey ve Araban ilçelerinde yapılan yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.E. isimli şahıs ve bilişim sistemlerini kullanmak sureti ile dolandırıcılık suçundan 6 ayrı suç dosyası olan ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Laik Atak' başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınıyordu! Melek Ege hayatını kaybetti

"Laik atak" videosuyla tanınıyordu! Genç fenomenden kahreden haber
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu

Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Türk futbolunda kriz! Kulüpler istemedi, TFF "Değişmeyecek" dedi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler