Gaziantep otoyolunda jandarma denetiminde 25 sürücüye lastik cezası kesildi

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Gaziantep'te otoyolda kamyon ve çekicilere yönelik jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde teknik şartlara uygun olmayan lastik kullandığı tespit edilen 25 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasındaki otoyollarda trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetim yaptı. Denetim faaliyetleri kapsamında otoyolda yük taşımacılığı yapan kamyon ve çekiciler kontrol edildi. Yapılan kontrollerde toplam 128 kamyon ve çekici incelendi. İncelemeler sonucunda teknik şartlara uygun olmayan lastik kullandığı tespit edilen 25 araç sürücüsüne 'lastikleri noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak' hükmünü ihlal etmeleri nedeniyle trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı