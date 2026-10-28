Gaziantep Nurdağı'nda yoğun yağış nedeniyle zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yoğun yağış nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışı tamamen dururken 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Uzun süre duran otoyoldaki trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı