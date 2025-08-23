Gaziantep-Nizip Karayolunda Otomobil Yangını: Dron ile Görüntülendi

Gaziantep-Nizip Karayolunda Otomobil Yangını: Dron ile Görüntülendi
Gaziantep-Nizip karayolunda seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücü aracı sağ şeride park ederek itfaiyeye haber verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, olay yerinde yoğun trafik oluştu.

Gaziantep-Nizip karayolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Yanan otomobil ve oluşan yoğun Trafik, dron ile havadan görüntülendi.

İddiaya göre, Gaziantep-Nizip karayolunda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı sağ şeride park ederek, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil ve oluşan yoğun trafik ise dron ile havadan görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
