Kedi vahşeti...Sokak kedilerinin ayaklarını kestiler 3. Sayfa Haberleri Kedi vahşeti. Kedi vahşeti...Sokak kedilerinin ayaklarını kestiler Karkamış ilçesinde 10'dan fazla kedinin ayakları kesildi GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 10'dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi. Yaşanan olay ilçe halkını tedirgin etti. Karkamış'ta sokak kedilerini kanlar içerisinde gören vatandaşlar şok yaşadı. Son günlerde kanlar içerisinde ve topallayan kedileri gören vatandaşlar, kedilerin arka ayaklarının kesildiğini tespit etti. Hayvanseverlere ve yetkililere haber veren vatandaşlar, olaya anlam veremediklerini belirtti. Tedirginlik yaşadığını belirten vatandaşlar, olayın sebebinin belirlenerek faillerinin yakalanmasını istiyor. Yetkililerin ilk yaptığı tespitlerde, 10'un üzerinde kedinin sağ arka ayağının kesildiğinin belirlendiği, sayının daha fazla olabileceği belirtildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel Gaziantep kedi 3. Sayfa Haberler

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