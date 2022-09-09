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Gaziantep haber... Gaziantep'te şüpheli şahıs denetiminde 19 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep haber... Gaziantep'te şüpheli şahıs denetiminde 19 gözaltı

Gaziantep haberler: Gaziantep'te şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 19 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te şüpheli şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 19 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Maarif Kavşağı, Suburcu, Karagöz caddeleri, Ünaldı, Tekstilkent, Bozoklar mahalleleri ve Demokrasi Meydanı çevresinde yapılan denetimlerde 16'sı aranan şahıs olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı. Kontrollerde 1 adet tabanca, 3 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Tekstilkent Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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