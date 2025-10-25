Haberler

Kazayı görüntülemek isteyen gazetecilere saldırdılar
Güncelleme:
Aydın'da meydana gelen trafik kazası sonrası kazayı görüntülemek isteyen gazetecilere, şoförün yakınları tarafından saldırı düzenlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasını görüntülemek için olay yerine giden gazetecilere, şoförün yakınları saldırdı.

Olay, Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, takla atarak ters dönen bir otomobil kazasını haberleştirmek için gazeteciler Abdurrahman Fırat, Uğur Eser, Aziz Özden ve Yusuf Konrat olay yerine gitti.

Takla atan aracı görüntülemek istedikleri esnada kaza yapan şahsın yakınları önce gazetecilerin görüntü almasını engellemek istedi. Ardından yaşanan kısa süreli arbedede bir kişi Abdurrahman Fırat'ın telefonu aldı. Fırat'ın telefonunu geri almaya çalıştığı esnada bölgede bulunan şahıslar, gazetecilere saldırdı. Saldırganlar, gazetecilere tehditler savururken, polis ekiplerinin müdahalede yetersiz kaldığı olayda kalabalık güçlükle dağıtıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gazeteci Fırat, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, taraflar birbirilerinden şikayetçi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
