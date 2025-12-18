Haberler

Gazeteci Veyis Ateş adliyede

Gazeteci Veyis Ateş adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş adliyeye ifadeye çağrıldı.

  • Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
  • Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye çağrıldı.
  • Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu, aynı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ersoy, gözaltına alınmasının ardından TMSF'nin yönetimde olduğu Habertürk'te genel yayın yönetmenliği görevinden de alındı.

VEYİS ATEŞ DE İFADEYE ÇAĞRILDI

Medya dünyasını sarsan soruşturma genişledi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş de ifadeye çağrıldı. Ateş adliyeye geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy'un bu sürecin ardından TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı açıklanmıştı. Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ÜNLÜ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildilmişlerdi.

Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Kritik rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde! 15 başlıktan oluşuyor
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSekko FX:

Malum kişi bağımsız turk mahkemelerinde yaptıklarından dolayı yargilanmadikca içimiz sogumayacak ve halkta karşılığı yok bu yapılanların.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

adamın fik fik partilerine katmadığı kimse kalmamış. yeni ünlülerli de dahil edince ooo fik fik te toplu toplu ne hebelübülübler etmişlerdir varyaaa.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Bursa'da yardımsever iş insanı binlerce kişiyi sevindirdi

Bursalı Robin Hood! Binlerce lirayı tek kalemde ödedi
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sırasında bakandan yeni açıklama geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
title