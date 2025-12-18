Gazeteci Veyis Ateş adliyede

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ersoy, gözaltına alınmasının ardından TMSF'nin yönetimde olduğu Habertürk'te genel yayın yönetmenliği görevinden de alındı.

VEYİS ATEŞ DE İFADEYE ÇAĞRILDI

Medya dünyasını sarsan soruşturma genişledi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş de ifadeye çağrıldı. Ateş adliyeye geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy'un bu sürecin ardından TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı açıklanmıştı. Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ÜNLÜ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildilmişlerdi.