Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
Suriye'de tansiyonu yükselten iddia: Göstericilere ateş açıldı
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz

Gazeteci Mehmet Hatipoğlu Emet'te Toprağa Verildi

Gazeteci Mehmet Hatipoğlu Emet'te Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın duayen gazetecilerinden Mehmet Hatipoğlu, Emet ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazeye Kütahya basın camiasından ve ailesinden birçok kişi katıldı.

Kütahya'nın duayen gazetecilerinden Mehmet Hatipoğlu, Emet ilçesinde toprağa verildi.

Uzun yıllar çeşitli gazete ve ajanslarda muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan 2 çocuk babası gazeteci Mehmet Hatipoğlu'nun (71) cenazesi Emet Merkez Babuk Bey Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam yanı sıra, Kütahya basın camiasından çok sayıda katılım gerçekleşti. Ayrıca Kütahya İl Özel İdaresi Makine İkmal Müdürü Rıfat Hatipoğlu'nun babası olan Mehmet Hatipoğlu'nun cenazesine İl Özel İdaresinde çalışan işçi ve memurlar ile ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
img

Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum
img

Oğlu da paylaşınca yer yerinden oynadı! Bir ülke alarma geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti.
Süper Lig ekibinde deprem! Başkan istifa etti
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın

Son Dakika Haberleri

Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Çarşamba hangi diziler var? 25 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 15. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.