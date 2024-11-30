Üye Girişi
Haberler
Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor

Halep düştü, Esad pes etti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor
Ormanda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga böyle başlamış: Kafa atınca ateş ettim

Ormanda 3 kişinin öldüğü kavga böyle başlamış

Gazeteci İbrahim Poyraz, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak’ta tırın çarptığı gazeteci İbrahim Poyraz, memleketi Bartın’ın Söğütlü köyünde cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Poyraz, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti.

Tırın çarptığı gazeteci dualarla son yolculuğuna uğurlandı

BARTIN - Zonguldak'ta tırın çarptığı gazeteci İbrahim Poyraz, memleketi Bartın'ın Söğütlü köyünde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yerel internet sitesi sahip olan 72 yaşındaki İbrahim Pozyaraz, Zonguldak D-750 kara yolu üzerindeki çevre yolunda karşıya geçerken Çetin K. idaresindeki 67 AEG 201 plakalı TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ise tüm müdahalelere tağmen kurtarılamamıştı.

Kazanın ardından gözaltına alının sürücü serbest bırakılırken, ibrahim Poyraz'ın cenazesi ise memleketi Bartın'ın Söğütlü Köyü'ne getirildi. Poyrqz'ın cenazesi, Söğütlü camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Poyraz, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Poyraz'ın cenazesi Söğütlü Köyü mezarlığında defin edildi.

Gazeteci İbrahim Poyraz, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
img

Aybaba'nın imzası kullanılarak transfer yapılmış
img

Hastaneyi mesken tutan dilenci sert kayaya çarptı
img

Rakam dudak uçuklatıyor! İşte alacağı tazminat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TV8 canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.