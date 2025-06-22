Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma...
Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa