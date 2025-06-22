Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı
İran'ın misilleme saldırısı canlı yayına böyle yansıdı

İran'ın misilleme saldırısı canlı yayına böyle yansıdı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.