Gaz kaçağı bulunan otomobil alevlere teslim oldu
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gaz kaçağı bulunan otomobil alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Başalan Mahallesi'nde gaz kaçağı bulunan otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin araçta bulunan LPG vanasını kapatmasıyla söndürüldü. Yangından etkilene olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı