Garnizon Komutanı Koruyucu Aile Uygulamasına İlgili

Garnizon Komutanı Koruyucu Aile Uygulamasına İlgili
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Bartın'da düzenlenen Aile Yılı etkinliğine katılan Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, koruyucu aile uygulamasına emekli olduktan sonra başvurmayı düşündüğünü belirtti. Vali Nurtaç Arslan, uygulamanın önemine vurgu yaparak, manevi hazzının yüksek olduğunu ifade etti.

Garnizon komutanından koruyucu aile uygulamasına ilgi

BARTIN - Bartın'da Aile Yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Deniz ve Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Vali Nurtaç Arslan'ın övdüğü Koruyucu aile uygulamasına emekli olduktan sonra başvurabileceğini ifade etti.

Bartın'da aile yılı nedeniyle Yukarıçarşı mevkiinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleşen yürüyüşe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Deniz ve Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, kamu kurumlarının müdürleri, polis ve askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından konuşan Vali Nurtaç Arslan, ailenin önemine dikkat çekti.

Koruyucu aile uygulamasına ilgi

Konuşmanın ardından ise Vali Arslan ve beraberindekiler stantta dağıtılan koruyucu aile uygulaması ve şartları hakkında bilgilerin yer aldığı broşürlerini inceledi. Koruyucu ailelerin şartları konusunda bilgi alan Vali Arslan uygulamayı ise, "Çok güzel bir uygulama. Manevi hazzı yüksek bir uygulama" diyerek övdü. Yanında bulunan Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin ise "Emekli olunca değerlendirebilirim" dedi. Gazetecilerin "Kaç çocuk için başvuruda bulunacaksınız" sorusu üzerine ise gülüşmeler yaşanırken, Şahin, "Bir kızım, bir oğlum var. O da üçüncü evladımız olur" diye konuştu.

Aile temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren resimlerin yer aldığı serginin gezilmesinin ardından program sona erdi. sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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