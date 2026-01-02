Gambiya'da mülteci botu battı: 7 ölü

Gambiya'nın kuzeybatı açıklarında mülteci botunun alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 96 kişi de kurtarıldı.

Gambiya'nın kuzeybatı açıklarında mülteci botu battı. Gambiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, botun ülkenin North Bank bölgesinde gece saatlerinde alabora olması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği 96 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı. Kurtarılan 10 mültecinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Arama ve kurtarma çalışmalarının üç deniz kuvvetlerine ait sürat teknesi, bir kıyı devriye gemisi ve gönüllü olarak yardım eden bir balıkçı teknesiyle sürdüğü aktarıldı. Botta 200'den fazla kişinin bulunma ihtimali üzerinde duruluyor.

2025 yılının Ağustos ayında Gambiya'dan ayrılan mülteci taşıyan botun batması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa Birliği verilerine göre, 2024 yılında 46 binden fazla düzensiz göçmen Kanarya Adaları'na ulaştı. İnsan hakları grubu Caminando Fronteras'a göre, Kanarya Adaları'na geçmeye çalışan 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, bu da 2023'e kıyasla yüzde 58'lik bir artış anlamına geliyor. - BANJUL