Gabar Dağı'nda Kayalıklardan Düşen Genç, Helikopterle Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Turkish Petroleum International Company çalışanı Hüseyin Varol, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Olay sonrası hızlı bir müdahale ile kurtarıldı.

Gabar Dağı'nda kayalıklardan düşen genç, askeri helikopterle alındı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişi, askeri helikopterle alandan alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Gabar Dağı Eren Kaya mevkisinde çalışan Turkish Petroleum International Company personeli Hüseyin Varol, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

İhbar üzerine, Şırnak ve Siirt valilikleri koordinesinde bölgeye, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve AFAD sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapamaması üzerine, Van Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı helikopter talep edildi.

Bulunduğu alandan helikopterle alınan yaralı, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar

44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
İBB soruşturmasında itirafçıdan 'İhaleleri alacak kişiler belliydi' iddiası

İBB soruşturmasında itirafçı olan reklamcının ifadesi ortaya çıktı
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.