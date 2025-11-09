Fung-wong Süper Tayfunu Filipinler'de 100 Bin Kişiyi Tahliye Etti

Filipinler'e yaklaşan ve şiddetli rüzgar ile yağışlara yol açan Fung-wong Süper Tayfunu nedeniyle yaklaşık 100 bin kişi tahliye edildi, en az 300 uçuş iptal oldu. Bazı okulların yarın eğitime ara verdiği açıklandı.

Filipinler'e yaklaşan Fung-wong Süper Tayfunu, henüz karaya ulaşmamış olmasına rağmen şiddetli rüzgar ve yağışlara yol açtı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, doğu ve kuzey bölgeleri başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerinde şiddetli yağışlara ve hızı saatte 185 kilometreye varan rüzgarlara yol açan tayfun nedeniyle yaklaşık 100 bin kişi tahliye edildi. Filipinler Sivil Havacılık Kurumu en az 300 iç ve dış hat uçuşunun iptal edildiğini açıklarken, birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Bazı okulların tedbir amacıyla yarın derslere ara vererek çevrimiçi eğitime geçtiği aktarıldı.

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), tayfunun bu gece ya da yarın sabah saatlerinde Aurora veya Isabela eyaletlerinden karaya çıkacağını ve kademeli olarak etkisini yitireceğini duyurdu.

Kalmaegi Tayfunu'nda can kaybı 224'e yükseldi

Filipinler'de geçen hafta etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükselirken, 109 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti.

Tayfun birçok bölgede maddi hasara neden oluştu. - MANILA