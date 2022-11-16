Fuhuş şebekesine şafak baskını! VIP hizmet için belirledikleri şifre tam bomba 3. Sayfa Haberleri Adana'da VIP hizmet veren 2 farklı fuhuş şebekesi şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, fuhuş yaptıran şüphelilerin, VIP hizmeti verdikleri kişilerle "Karpuz tarlasında bekliyorum" şifresiyle anlaştıkları öğrenildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezinde ve Ceyhan, Yumurtalık, Pozantı ilçelerinde 2 farklı fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerinin 4 aylık teknik takibi sonucunda, şebekenin tır, otomobil ve evde fuhuş yaptırdığı belirlendi. KADINLAR İÇİN "ARKADAŞIM" DEDİ Fuhuş şebekelerinde bulunan 12 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı. Kent merkezindeki şebeke liderinin M.Ş.K, Ceyhan ilçesindeki şebekenin liderinin ise Ş.B. olduğu öğrenildi. Ş.B'nin emniyetteki ifadesinde evinde kalan kadınlar için "Arkadaşım" dediği öğrenildi. "KARPUZ TARLASINDA BEKLİYORUM" Fuhuş şebekesinde, İ.G ve E.Ş'nin VİP hizmeti sağlarken telefonda konuştukları kişilerle "Karpuz tarlasında bekliyorum" şifresi ile anlaştıkları tespit edildi. 8 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI Gözaltına alınan 4 kişi savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken 8 kişi de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ceyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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