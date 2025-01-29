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Fuhşa Teşvikten Aranan Şahıs Denizli'de Yakalandı

Fuhşa Teşvikten Aranan Şahıs Denizli'de Yakalandı
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik suçundan 12 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan bir kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhşa teşvikten 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temin Etme, Mühür Bozma ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs yapılan incelemeler ve işlemlerin ardından şahıs cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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