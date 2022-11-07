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Freni patlayan otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün freninin patlaması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün freninin patlaması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Ağrı'da 34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsünün Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı. Freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen iki kamyona süratli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve iki kamyon alev aldı. İlk belirlemelere göre otobüste 18 yolcu ve 3 mürettebat olduğu belirlendi. Yaralanan 18 kişi merkez ve ilçe hastanelerine kaldırılırken, 7 kişi de hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kameralarına yansıya görüntüleri ortaya çıkarken, yaralıların isimleri de belli oldu. Kazada otobüsteki yolculardan Cevher Dayan, Zübeyde Çiftçi, Savaş Çemrek, İbrahim Yiğit, Süleyman Özel ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu ile Sabahattin Kapıcı ve Hakan Çelik isimli yaralılar Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüsteki yolculardan ağır yaralanan Eyüp İlter ve Orhan Uyumaz Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otobüsteki yolculardan Onurcan Elçi, Zehra Duman, Mehmet Latif Işık ile Gürgün Özbek ise Hamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste yaralanan Yusuf Durmaz ve Zeynep Durmaz ile Ali Eren ve Serhat Kısa da Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Patnos Tutak Ağrı 3. Sayfa Haberler

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