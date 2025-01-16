Freni Patlayan Kamyon 2 Araca Çarptı, Yaralı Yok
Ankara'nın Mamak ilçesinde yokuş aşağı giden bir kamyon, freni boşalınca 2 araca çarparak durabildi. Olayda yaralanan kimse olmazken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde, freni patlayan kamyon 2 araca çarparak durabildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Mamak Başak Mahallesi 1655'inci Cadde'de meydana geldi. Bir markete ait olduğu iddia edilen kamyonun yokuş aşağı giderken freni boşaldı. Freni boşalan kamyon, 2 araca çarparak durabilirken kazada yaralanan kimse olmadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa