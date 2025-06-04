Freni Boşalan Kamyon Yokuş Aşağı Takla Attı: 1 Kişi Yaralandı

Freni Boşalan Kamyon Yokuş Aşağı Takla Attı: 1 Kişi Yaralandı
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Yalova'da freni boşalan kereste yüklü kamyon, yokuş aşağı inerek yoldan çıkarak boş arazide ters devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Freni boşalan kamyon boş arazide takla attı: 1 yaralı

YALOVA - Yalova'da yokuş aşağı inerken freni boşalan kereste yüklü kamyon, Yalova-Bursa karayolunu aşarak boş arazide ters devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Caddesi'nde yokuş aşağı inen Ali İhsan Erkulidaresindeki kereste yüklü kamyonun frenleri boşaldı. Kamyon Yalova - Bursa karayoluna inerek hızla karşı şeride geçti ve ardından boş araziye girerek ters devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonun karayolunu geçtiği sırada bölgede başka bir aracın bulunmaması muhtemel felaketi önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa
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