Freni boşalan kamyon başka bir kamyona çarptı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde freni boşalan kamyonun başka bir kamyona çaptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cide-Şenpazar karayolu Velioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki BİM firmasına ait Mercedes marka kamyon, freninin boşalması neticesinde aynı istikametteki Ş.B. yönetimindeki 51 BD 744 plakalı Isuzu marka kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 51 BD 744 plakalı kamyon, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ş.B. yaralanırken, Cide Devlet Hastanesine sağlık malzemesi taşıyan kamyondaki malzemeler ise etrafa saçıldı. Ş.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı