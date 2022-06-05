Fransa'yı fırtına vurdu: 1 ölü, 35 yaralı - Haberler

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Fransa'yı fırtına vurdu: 1 ölü, 35 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Fransa'yı fırtına vurdu: 1 ölü, 35 yaralı Fransa'da dün meydana gelen şiddetli fırtına ve sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

- Fransa'yı fırtına vurdu: 1 ölü, 35 yaralı

PARİS - Fransa'da dün meydana gelen şiddetli fırtına ve sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Fransa'da dün meydana gelen şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fransa'daki elektrik dağıtım şebekesinden sorumlu şirket Enedis, fırtına nedeniyle ülke geneline 12 bin yıldırım düştüğünü ve 15 bin hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, fırtına nedeniyle şimdiye kadar 35 kişinin yaralandığını, Fransa'nın Rouen kentinde 30 yaşında bir kadının sele kapılarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Darmanin ayrıca yıldırım çarpması sonucu 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti. Darmanin, ülkede 65 bölgeyi etkisi altına alan fırtına hakkında "20 yıldır görülmemiş bir seviyede" dedi. Darmanin'in, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'a doğal afet tanıma teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bu sayede mağdurların maddi zararları sigorta tarafından karşılanabilecek.

Öte yandan, dün gece ülke genelinde, 2 bin 400 itfaiye personelinin 35 bin kurtarma çalışmasına katıldığı ifade edildi.

İhlas Haber Ajansı / Özlem Kaplan - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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