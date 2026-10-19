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Fransa’da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Fransa’da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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