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Fransa'da Ukrayna'ya Destek Gösterisi Düzenlendi

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. yıldönümünde Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi. Binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Bastille Meydanı'na kadar yürüdü. Ukrayna destekçileri, Ukrayna bayrağı açarak ve sloganlar atarak desteklerini gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. yıldönümünde Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Fransa'da Ukrayna savaşının yıldönümünde gösteri düzenlendi. Başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ukrayna'ya destek için Bastille Meydanı'na kadar yürüdü. Gösteride onlarca metre uzunluğunda Ukrayna bayrağı açarak yürüyen Ukrayna destekçileri, sık sık "Katil Putin" sloganı attı. "Zaferimiz kaçınılmaz" ve "Ukrayna için buradayız" pankartlarının açıldığı gösteride, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin bayrakları da görüldü.

Rusya tarafından savaşta yaralanmış çocukların fotoğraflarının yer aldığı pankartların taşındığı gösteride, Ukraynalı kadınların saçlarına çiçeklerden taç takmaları dikkat çekti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Meydanı Bastille Meydanı Ukrayna Fransa Paris Rusya Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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