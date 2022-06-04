Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

Fransa'da Nisan ayından yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan aşırı sağcı Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırıya uğradı.

Fransa'da Nisan ayından yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan aşırı sağcı Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırıya uğradı.

Fransa'nın Nord bölgesinde yapılacak seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinin (RN) adayı Guillaume Florquin'i desteklemeye Saint-Amand-les-Eaux kentine gelen aşırı sağcı Marine Le Pen'e yumurta fırlatıldı. Le Pen yere eğilirken, korumaları hemen devreye girdi. Parti sözcüsü Sebastien Chenu yaptığı açıklamada, "Onun yanındaydım. Her şey yolunda, bir çizik, bir leke yok. Yumurta ona isabet etmedi, korumasının eline çarptı" ifadelerini kullandı. Chenu, Le Pen'in saldırıdan sonra programına devam ettiğini belirtti. Olay yerinde bulunan bir esnaf ise Le Pen'e saldırı sırasında yüksek sesle hakaretler edildiğini söyledi. - PARİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title