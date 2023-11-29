Fotoğraf çekmek isterken denizde kaybolan 2 lise öğrencisi ile ilgili acı detay ortaya çıktı

Lise öğrencilerini gören çevredeki bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunduğu öğrenildi

Öğrencilerin mendirekten çıkarak ihbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçlerinin yanına gitmek istediği anlarda dalgaların hedefi olduğu ortaya çıktı

Denize düşen lise öğrencilerini gören üniversite öğrencisi denize atlamış

AFAD ekiplerince denizde yapay zeka tabanlı insan tespit el sonarı ile tarama çalışması yapıldı

TRABZON - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde önceki gün liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isterken denizde kaybolan 2 lise öğrencisi ile ilgili acı detay ortaya çıktı. Lise öğrencilerini gören çevredeki bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunduğu, polis ekiplerinin bölgeye geldiğini ve öğrencilerin mendirekten çıkarak güvenli bölgede bulunan polis ekiplerinin yanına gitmek istediği anda dalgaların hedefi olduğu öğrenildi. Öte yandan, bir üniversite öğrencisinin ise dalgalara kapılarak denize düşen lise öğrencilerini kurtarmak için denize atladığı öğrenildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde önceki gün fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz dev dalgalarının hedefi oldu. Dalgalara karşı koyamayan lise öğrencilerinin denize düşmesinin ardından bölgeye gelen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışmalarına başlandı. Hava şartları ve denizdeki akıntı nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmaları üçüncü gününde devam etti. Yaklaşık 80 kişinin katılımıyla genişletilen arama çalışmalarına çevre illerinden gelen ekiplerde destek verirken, AFAD ekiplerince denizde yapay zeka tabanlı insan tespit el sonarı ile tarama çalışması yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri de destek için bölgeye gelerek havadan arama çalışmalarını sürdürürken, dalgıçlar tarafından didik didik arama çalışmalarının yapıldığı bölgede henüz bir ize rastlanılmadı.

Mendirekten çıkmak istedikleri anda dalgaların hedefi oldular

Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi'nde öğrenim gören ve yatılı olarak kaldıkları okuldan öğle arasında çıktıkları belirtilen Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz'ın ailelerinin hüzünlü bekleyişi sürüyor. Liman mevkiindeki arama çalışmaları takip eden Aşık ve Korkmaz aileleri için Vali Aziz Yıldırım talimatıyla bir çadır kurulurken, ailelerin güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Uğurcan Korkmaz'ın Gümüşhane'nin Torul ilçesi, Emir Berke Aşık'ın ise Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, lise öğrencileri ile ilgili acı detay ortaya çıktı. Şiddetli rüzgar ve fırtınanın yaşandığı 26 Kasım tarihinde liman mevkiine gelerek mendirekte dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isteyen lise öğrencileri gören çevredeki vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekiplerinin bölgeye geldiği ve öğrencilerin mendirekten çıkarak emniyet güçlerinin yanına gideceği anda dalgaların hedefi olduğu öğrenildi.

Denize düşen lise öğrencilerini gören üniversite öğrencisi denize atlamış

Trabzon Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü öğrencisi Berk Büyükakca (21), yolda yürüdüğü esnada Liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çeken lise öğrencilerini görünce bir süre onları izledi. Daha sonra bölgeye polis ekiplerinin de geldiğini gören Büyükakca, lise öğrencilerinin dalgaların vurması sonucu denize düştüğü anlara şahit oldu. Lise öğrencilerini kurtarmak için kıyafetlerini çıkartan üniversite öğrencisi denize atladı. Akıntı nedeniyle yüzmekte güçlük yaşayan üniversite öğrencisi sahile sürüklendi. Bir süre sonra lise öğrencilerinin gözden kaybolduğu anlara da tanıklık eden Büyükakca, bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerine öğrencilerin denize düştüğü yeri gösterdi. Ekipler tarafından o bölgede çalışmalara ağırlık verildi.

Üniversite öğrencisi o anları anlattı

Yolda yürüdüğü esnada lise öğrencilerini gördüğünü belirten Berk Büyükakca, "Ben yolda yürüyordum. Liman mevkiindeki fenerin orada iki tane çocuk gördüm. Polis ekipleri de oradaydı. Çocuklar polislerin yanına gitmeye çalışıyordu. O sırada dalga vurunca denize düştüler. Ben küçük fenerin oradan yardım etmek için yanlarına doğru koştum. Öğrencilerden beyaz kıyafetliyi gördüğümde başını vurmuştu sanırım baygındı hareket etmiyordu. Siyah kıyafetli diğer arkadaşı biraz hareket ediyordu. Kıyının diğer tarafından suya girdim. Yaklaşmaya çalıştım akıntı fazla olduğu için yanına yaklaşamadım. Geri çıkmak zorunda kaldım. Öğrencilerden biri hareket ediyordu ama en son gördüğümde o da hareket etmiyordu. Birisi sahilde çocuk var diye polisi aramış galiba onların yanına gitmeye çalışıyorlardı. Bir anda denize girdim. Benim denize girdiğim tarafta fazla dalga yoktu deniz düz duruyordu ancak akıntı vardı. Bende akıntıdan bir şey olmaz diye düşünerek denize girdim. Deniz beni kıyıya doğru itiyordu. Akıntıya güvenerek denize girdim. Kıyafetlerimi beni derine çekeceğini düşünerek çıkartarak denize atladım. Karakola giderek ifade verdim. Arama çalışmalarında AFAD ekiplerine olayın nerede gerçekleştiğini anlattım" ifadelerini kullandı.