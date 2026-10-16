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Fon soruşturmasında gözaltına alınan Bahadır Özgür adli kontrolle serbest bırakıldı

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Fon soruşturmasının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Özgür'e yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı uygulanmasına karar verildi.

Fon soruşturmasının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, gazeteci Bahadır Özgür, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Özgür, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Özgür, adli kontrol tedbiri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemleri tamamlanan şüpheli Özgür, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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