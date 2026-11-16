Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fon soruşturmasında 26 kişi adliyeye sevk edildi, 7'sine tutuklama istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fon soruşturmasında gözaltına alınan 26 kişi, savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenlerden 7'si için tutuklama talebi, 19'u için adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebi yapıldı.

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 7 kişi tutuklama talebiyle, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Epstein'ın otopsi dosyasını inceleyen adli tıp uzmanı: İntihar değil cinayet, boynunda tırnak izleri var

Epstein'le ilgili olay iddia: Boynunda izler var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor28

İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de ilgilendiriyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer için AK Parti iddiası! Tarih bile verildi

İstifası şoke etmişti: AK Parti'ye geçişi için tarih bile verildi
Glenn Close, 8 adaylıkta alamadığı Oscar'a 79 yaşında kavuştu: Gözyaşlarını tutamadı

79 yaşında Oscar'a kavuştu: Gözyaşlarını tutamadı
Altın yeni haftaya kayıpla başladı! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalar allak bullak, 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
'CHP’yi geri alacağız' diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt31

"CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
Tanınmamak için yüzüne estetik yaptırdı! 101 dosyadan aranan firari Mersin'de yakalandı

Yüzüne estetik yaptırıp kaçtı! İzi kız arkadaşının evinde bitti
Ukrayna'da bir annenin çaresiz çığlığı! Kızına dönmek için eline bomba aldı18

Çaresizliğin fotoğrafı!