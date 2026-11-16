Fon soruşturmasında 26 kişi adliyeye sevk edildi, 7'sine tutuklama istendi

Fon soruşturmasında 26 kişi adliyeye sevk edildi, 7'sine tutuklama istendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fon soruşturmasında gözaltına alınan 26 kişi, savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenlerden 7'si için tutuklama talebi, 19'u için adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebi yapıldı.
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 7 kişi tutuklama talebiyle, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı