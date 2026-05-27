İzmir'de pazarcılar arasında silahlı kavga kamerada

İzmir'in Foça ilçesinde semt pazarında esnaflar arasında çıkan ve silahların ateşlendiği kavgada 7 kişi gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'in Foça ilçesinde kurulan semt pazarında esnaflar arasında çıkan ve silahların da ateşlendiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar yerinde tezgah açan şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çok sayıda pazarcı birbirine girdi. Karşılıklı darp olaylarının yaşandığı arbede sırasında silahlar da çekildi. Meydan kavgasında peş peşe silah sesleri yankılanırken, o korku dolu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'Silahla Tehdit' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
