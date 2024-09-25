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Florya E-5'te Yangın: Otomobil Hurdaya Döndü

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İstanbul Bakırköy Florya E-5 yan yolda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç hurdaya dönerken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Florya E-5'te yanan araç hurdaya döndü

İSTANBUL - Bakırköy Florya E-5 yan yolda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Bakırköy E5 yan yol Florya mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.M. idaresindeki 34 SH 0246 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye ve araç teklemeye başladı. Sürücü E.M., aracı durdurarak yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, yolda güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası araç hurdaya döndü. Araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yangın nedeniyle yan yolda trafik bir süre durdu. Aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan, alevlerin yükseldiği otomobildeki yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Florya E-5'te Yangın: Otomobil Hurdaya Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa

Güvenlik İstanbul Otomobil 3-sayfa İtfaiye trafik Yaşam Kaza

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