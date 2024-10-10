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Florida'da Milton Kasırgası: 4 Ölü, Hasar Değerlendiriliyor

Florida'da Milton Kasırgası: 4 Ölü, Hasar Değerlendiriliyor
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Florida'nın St. Lucie County'sinde karaya çıkan Milton Kasırgası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. 80 binden fazla kişi barınaklarda geceyi geçirirken, acil durum ekipleri hasar tespiti yapıyor.

ABD'nin Florida eyaletinde karaya çıkan Milton Kasırgası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Florida eyaletinde kategori 3 seviyesinde karaya ulaşan Milton Kasırgası'nda bilanço artıyor. Atlantik kıyısındaki St. Lucie County'de Adli Tıp Kurumu, çıkan iki hortum nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Florida Valisi DeSantis, Tampa Körfez bölgesinin kasırganın karaya ulaşmadan önce güneye doğru ilerlemesiyle birlikte "en kötü fırtına dalgası" tahminlerinden kurtulduğunu ifade etti. Vali DeSantis, "Şunu söyleyebiliriz ki fırtına önemliydi, ancak şükür ki bu en kötü senaryo değildi. Kasırga karaya ulaşmadan önce zayıfladı" dedi.

80 binden fazla kişinin geceyi eyalet genelindeki barınaklarda geçirdiğini belirten DeSantis, 42 operasyonda en az 48 kişinin kurtarıldığını aktardı. DeSantis, önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Acil durum ekipleri kasırganın yol açtığı hasarı değerlendirirken, Florida Acil Durum Yönetimi Direktörü Kevin Guthrie ilk rapora göre 125 evin yıkıldığını, bunların çoğunun yaşlıların yaşadığı bölgelerdeki mobil evler olduğunu ifade etti. Halka dışarı çıkmama uyarısında bulunan Guthrie, "Valinin bunun en kötü senaryo olmadığını söylediğini duydunuz, ama yine de hasarımız var" ifadelerini kullandı.

Kasırga uyarısı Florida'nın batı kıyısında kaldırılırken, doğu kıyısında hala yürürlükte bulunuyor. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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