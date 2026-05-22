Karakaya Barajında su tahliyesi nedeni ile köprü trafiğe kapatıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi ile Malatya'nın Pötürge ilçesini bağlayan Fırat Nehri üzerindeki köprü, Karakaya Barajı'ndaki su tahliyesi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Köprünün tahliye bitene kadar kapalı kalması bekleniyor.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi ile Malatya'nın Pötürge ilçesini birbirine bağlayan, Fırat Nehri üzerindeki köprü, Karakaya Barajında su tahliyesinden dolayı ulaşıma kapatıldı.

Son dönemlerdeki yağışlar ve eriyen kar nedeni ile debisi yükselen Karakaya Barajında tahliye çalışmalarına başlanmıştı. Barajın alt kısmındaki köprü, su tahliyesi yapıldığı için risk barındırmaya başladı. Yetkililer de herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için köprüyü çift yönlü olarak, ulaşıma kapattı. Köprünün su tahliyesi bitene kadar kapalı kalması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
