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Ağ ile avlanma yasağına uymayan 3 şahsı jandarma yakaladı

Ağ ile avlanma yasağına uymayan 3 şahsı jandarma yakaladı
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Gaziantep’te Fırat Nehri üzerinde yasak olmasına rağmen 900 metre ağ atarak balık avlayan 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken ağlara el konuldu.

Gaziantep'te nehir üzerinde ağ ile avlanma yasağına uymayan 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesi Fırat Nehri'nde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Önleyici kolluk devriyesi esnasında yasak olmasına rağmen nehir üzerine 900 metre ağ atarak balık avladığı tespit edilen M.M.Ç., A.Ç. ve M.Ç. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken olay sırasında kullanılan 900 metrelik ağa ise el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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