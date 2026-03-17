Alanya'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu madde ticaretiyle suçlanan T.T. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan T.T.'nin izini sürdü. Teknik ve fiziki takip sonucu T.T.'nin yeri tespit edildi. Saray Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA